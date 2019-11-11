إلهام شاهين: غيرت سيناريو الجزء السادس من "ليالي الحلمية" بسبب ممدوح عبدالعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاءحجازي:

تصوير -هاني رجب:

قالت الفنانة إلهام شاهين إن ممدوح عبدالعليم أول صديق لها، وعملت معه في البدايات مسلسل أخو البنات، وكان من المقرر أن يكون آخر عمل يجمعهما هو الجزء السادس من ليالي الحلمية، والذي عملت فيه برغبة من ممدوح عبدالعليم قبل رحيله.

وأضافت إلهام شاهين، خلال حفل توقيع كتاب" أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري، أنها في البداية رفضت العمل في الجزء السادس بسبب وفاة المؤلف أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، لكن ممدوح أقنعها أنه سيحضر لها مع الكاتب أيمن بهجت قمر والمخرج مجدي أبو عميرة للحديث عن المسلسل؛ مشيرة إلى أنها انتظرت عبدالعليم ولم يأتي فاتصلت بالمنزل فأخبرتها الدادة بوفاته.

Advertisements

وواصلت أن مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس أصعب عمل شاركت به، مشيرة إلى أنها رفضت أن يقوم أحد بدور علي البدري غير ممدوح عبدالعليم فتم تعديل السيناريو.

حضر حفل توقيع الكتاب الذي يسرد فصولا من حياة الفنان ممدوح عبدالعليم مع أسرته، والذي أقيم في بأحد الفنادق الكبرى، كل من نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والكاتب مصطفى الفقي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم

يذكر أن أمس الأحد، حلت الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.