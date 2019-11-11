مرض نادر يصيب المطرب رامي جمال يهدده باعتزال الغناء

فاجأ المطرب المصري رامي جمال، جمهوره بالإعلان عن إصابته بمرض ”البهاق“ الذي يعاني منه ما يقرب من عام، والذي لم يتحدث عنه من قبل في محاولة لإخفائه ومعالجته سريعًا، لكنه لم يستطع، معربًا عن خوفه من اعتزال الفن إذا لم يتقبله الجمهور به.

وقال رامي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير :“انستغرام“ :“الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كتيرة ودكاترة كتير ومفيش فايدة“.

وتابع ”رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلًا بقي يزيد لدرجة لفت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل إزاي وإنت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي“.

وأضاف رامي في منشورة :“أنا بقالي سنة فعلًا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعلمه عشان الناس مش هتقبلك كدة، فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت عندي حلين، يا فعلاً شكراً لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه“.

واختتم رامي جمال حديثه عن مرضه بتقديم الشكر لأسرته لتقبلها بقوله :“الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان“.