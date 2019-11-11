باسم سمرة ينضم لصندوق الدنيا

انضم النجم باسم سمرة لأسرة فيلم "صندوق الدنيا"، حيث بدأ في التصوير مابين أكثر من لوكيشن في عدد من المناطق المختلفة، ومن المقرر أن يستكمل تصوير مشاهده خلال اليومين القادمين، على أن يكون دوره مفاجأة في العمل.

وأكد باسم أن دوره في "صندوق الدنيا" أنه سعيد بالتعاون الأول مع عمرو القاضي، كمنتج سينمائي، كما أنه متفائل بهذا العمل، كما أعرب عن إعجابه الشديد بقصه الفيلم، وانجذابه لدور الشخصية التي يجسدها، والتي ستكون بمثابة مفاجأة للجهمور والمشاهدين.

وفيلم "صندوق الدنيا" من تأليف وإخراج عماد بهات،

وبطولة كل من باسم سمرة، رانيا يوسف ، صلاح عبد الله، خالد الصاوي، علاء مرسي، علي صبحي، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول منطقة وسط البلد، كما يتناول الفيلم مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، بين فئات مختلفة من المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

صور.. باسم سمرة في كواليس "ولا رزق 2"

شارك النجم باسم سمرة في بطولة فيلم "ولاد رزق 2" وهو من تألسف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، و بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.