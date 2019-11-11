صور.. زينة تكشف سبب ارتدائها النظارة الطبية

كشفت الفنانة زينة عن سر ارتدائها النظارة معظم الوقت، وخاصة عند تواجد إضاءة، وجاء ذلك بعد أن تعرضت لألم شديد في عينيها.

ونشرت زينة صور إطلالتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلة: "طبعًا ولا حاجة اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع".

وتابعت:"المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي

انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه.. قالي انتي عمرك ما هاتعجزي.. حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب".

زينة في كواليس "الفلوس"

وتشارك الفنانة زينة في بطولة فيلم "الفلوس"، والمقرر عرضه في إجازة نصف العام المقبل بعام 2020.

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وفيلم "الفلوس": بطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، كما يوجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية.