فيديو.. البرومو الرسمي لفيلم سكوب

طرحت الشركة العالمية وارنر برذرز، البرومو الرسمي لفيلم "Scoob"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وفيلم "سكوب" بطولة كل من مارك والبيرج، زاك إيفرون، أماندا سيفريد، ماكينا جريس، جايسون إسحاق، جينا رودريجيز، ويل فورت، كيرسي كليمونس، فرانك ويلكر، كين جونج، إيان أرميتاج، تريسي مورجان، اريانا جرينبلات، بيارس جاجنون، ومن تأليف كيلي فريمون كريج، توني سيرفون.

ومن المقرر عرض فيلم "سكوب" في شهر مايو المقبل من عام 2020 بجميع دور العرض العالمي.

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يذكر أن فيلم "سكوبي دو" هو مسلسل كرتوني بدأ إنتاجه منذ عام 1969، وما زال يستمر

عرضه حتى وقتنا الحاضر، وكانت النسخة الأصلية للمسلسل بعنوان "سكوبي دو أين أنت".

وتدور أحداث المسلسل في كل جزء، مختلفة عما سبق، حيث تقوم المجموعة بجولة حول العالم بسيارتهم الفان التي أطلق عليها أسم آلة الغموض ويقوموا في كل حلقة بحل لغز بوليسي غامض بملاحقة الأشباح والوحوش والقوى الخارقة للطبيعة، حيث تقوم الشخصيات من فريدي ودافني

وفيلما بجمع الحقائق وربط خيوط اللغز ، وفي النهاية يقوم شاجي وسكوبي دو بكشف ملابسات اللغز بطريق الصدفة نتيجة هروبهم في كل مرة بدافع الخوف ، أواللحاق بوجبة طعام شهية، ويقدمون تفسير منطقي للأحداث التي تمر بهم، بالإضافة إلى ادخال شخصيات جديدة ضمن بعض المواسم مثل شخصية سكوبي دم، وهو ابن عم سكوبي دو ، وشخصية سكرابي دو ابن أخ سكوبي دو مع المحافظة على الشخصيات الأساسية، أو ادخال بعض الشخصيات العامة من المشاهير، عندما يحلون كضيف شرف للحقات ومن أشهرهم نجوم المصارعة الدبليو دبليو إي.