تراند اليوم : بالفيديو.. محمد محمود عبد العزيز يعتذر للصحفيين والمصوريين لهذا السبب

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز، اعتذارا للجمهور والصحفيين ومعدين البرامج، الذين تواصلوا معه خلال الفترة الماضية بشأن الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، والذكرى الثانوية لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

أوضح عبد العزيز، خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، أنه لا يستطيع التحدث عن والده في البرامج أو مشاهدة أعماله في التلفاز، حيث قال: “مبقدرش لحد دلوقتي أتفرج على أبويا في التلفزيون أو إني أطلع أتكلم عنه”.

أضاف أنه من الممكن أن يحيي ذكراهما بطريقة أخرى غير التحدث عنهما في البرامج، وهي بعمل تبرعات خيرية لهما أو لأي شخص عزيز وغالي، معلقًا: “أنا مش أول حد يعمل الموضوع دا، بس خلونا أكتر إيجابية، نعمل حاجة للخير، نلم تبرعات باسم الشخص اللي بنحبه، لعل ربنا يلحقنا بيهم على خير”.

كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.

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وبعد فحص كاميرات المراقبة في الكمباوند تبين أن هيثم زكي نزل من منزله برفقة أفراد الأمن ونقلوه إلى الصيدلية، ثم أعادوه مرة أخرى.

وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه لم يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، وأكدوا عدم الإجابة على الاتصالات، ليبلغوا الشرطة التي أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام.

على صعيد آخر، كان محمد محمود عبد العزيز، قد شارك مؤخرًا في مسلسل “قيد عائلي” بجانب كلاً من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة