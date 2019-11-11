تراند اليوم : صورة لفجر السعيد وهي في الغيبوبة وتفاصيل حالتها الصحية

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مؤخرًا لوعكة صحية كادت أن تتسبب في وفاتها، إلا أنها تعافت منها بعد أن مكثت في المستشفى فترة طويلة خضعت فيها لعدة عمليات جراحية وفترة تأهيل علاجية لتستطيع الوقوف والمشي من جديد.

وخلال فترة مرضها، أعلن عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي تمنياتهم لها بالشفاء ومؤازرتهم لها، فيما حرصت الفنانة أحلام، على ملازمتها والبقاء بجانبها طوال فترة المرض والغيبوبة.

نشرت السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، صورة لها وهي في حالة غيبوبة كاملة أثناء توجهها لباريس بالطائرة لتلقي العلاج، وظهرت أحلام وهي تجلس بجانبها طوال الطريق.



وعلقت على الصورة التي نشرتها موجهة الشكر لأحلام، حيث كتبت: “في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي، وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت، والصديقه الحبيبة، لتطمئني بأنني سأعود كما كنت.. شكراً أحلام… يحيي العظام وهي رميم”.

يشار إلى أن فجر السعيد، كانت قد تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، مكثت على إثرها في المستشفى لفترة طويلة، حيث أصيبت بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحي وتوقف قلبها، أثناء عملية تحويل مسار ‏المعدة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج ورافقتها في الرحلة العلاجية ‏الفنانة أحلام