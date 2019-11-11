آدم في ورطة جديدة بسبب طليقته.. ما علاقة أنجي خوري!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:50 مساءً - بعد الأخبار التي انتشرت عن اختطافه للفنانة السورية أنجي خوري، بالتعاون مع طليقته الفنانة قمر، تم إيقاف الفنان آدم من قبل إحدى دوريات قوى الأمن الداخلي في لبنان.

ونشر الاعلامي أيلي باسيل عبر صفحته على تطبيق “انستغرام” الخبر من خلال صورة للنجم مع انجي وعلق عليها قائلاً: “باختصار توتال تباعًا لملفّ الخطف والإعتداء على المدعوّة أنجي خوري، تمّ ليلة البارحة توقيف الفنان آدم ولا يزال”.

ولا تزال المعلومات متضاربة حول حقيقة خروجه من المخفر، لا سيما وأن خوري قد غادرت الاراضي اللبنانية قبل أسبوع وتوجهت الى دبي.

,كانت خوري قد أعلنت في بث مباشر على السوشيال ميديا عن تعرضها للخطف والضرب على يد آدم بمساندة الفنانة قمر، وبأنها قدمت دعوى قضائية عليهما، ثم أعلنت أنها أسقطتها عن آدم، ولم تسقطها عن قمر ليتبين أن لا صحة لهذا الكلام، وأنها لا زالت قائمة وتم توقيفه بسببها.