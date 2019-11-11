شاهدوا.. سمكة بوجه إنسان في الصين

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:50 مساءً - وثقت إحدى السائحات المتواجدات في الصين بالفيديو سمكة تمتلك وجهاً يشبه وجه الإنسان، في بحيرة بقرية مياو خارج مدينة كونمين“ في جنوب الصين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أثار الرعب بين زوار القرية المذكورة، وقد علم أن هذه السمكة هي سمكة شبوط ولديها ما يشبه الأنف والعينين، ويظهر الفيديو السمكة غريبة الشكل وهي تصعد للسطح، وتبرز رأسها فوق الماء عند حافة البحيرة، لتظهر على وجهها نقطتان باللون الأسود تشبهان العينين، وشريطان عموديان يشبهان جانبي الأنف، وخط أفقي يشبه الفم.
وفي 2010 لاحظ رجل بريطاني أن سمكة شبوط اشتراها قبل 5 أشهر بدأت تكوّن خصائص في وجهها جعله يشبه وجه الإنسان.
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