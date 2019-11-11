زينة تعلن عن إصابتها بمرض فى عينيها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2019 10:50 مساءً - أعلنت الممثلة المصرية زينة عن إصابتها بمرض فى عينيها يجبرها على ارتداء نظارة بشكل دائم في أي مكان توجد به إضاءة، ونشرت زينة صورة أثناء ارتدائها النظارة وعلقت عليها، “جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع”.

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