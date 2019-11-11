فنان صينى يصمم الأزياء من القمامة والنفايات.. صور

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أسطوانة بلاستيكية، بقايا شبكة صيد، زجاجات بلاستيكية، عدة أمتار من حبال حمراء متشابكة، إنها ليست العناصر التي تجدها في بيوت الأزياء الرائعة في أوروبا أو فى أمريكا، ولكن بالنسبة للمصمم الصيني غير التقليدي وفنان الأداء "وان يونفينج"، فهي مثالية، فمن شقته الصغيرة في شرق بكين ، يصنع "وان" الأزياء التي يرتديها فقط، وفقا لموقع سى إن إن.



أزياء من النفايات

الفنان الصينى

"وان" يصمم الأزياء المميزة، ذات الطابع الغريب من المخلفات وبقايا الاستهلاك البشرى، ويصمم أثوابه المميزة من عناصر تم إهمالها، ويرتديها، ويخضع للتصوير لإرسال رسالة حول القوة المدمرة للاستهلاك البشري.

وقال: "أقوم بإعداد الملابس لنشر الوعي بالبيئة، إنه فن الأداء، بالطبع لا يمكنك ارتداء هذه الملابس في الحياة اليومية، وإنما هي إيصال رسالة حماية البيئة".

في سلسلة صوره الأخيرة، "حماية المحيطات"، تجعل الملابس "وان يونفينج"، وكأنه عالق في الشباك والنفايات البلاستيكية، وتعابير وجهه المعذبة المصممة لتعكس آلام حيوانات المحيط المحاصرة.

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الفنان وان يفنيج

تصميم الأزياء من النفايات

وقال وان: "أريد أن أعيد بناء مشاهد تلك الحيوانات التي تعاني قبل موتها بسبب تلوث المحيط".

نشأ "وان" في بلدة صغيرة ذات مناظر خلابة في المنطقة الشرقية من فوشون، وهي مدينة يقطنها أكثر من مليوني شخص في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية.

فنان صينى

وان يونفينج