فن ومشاهير

جميلة عوض تعود للمدرسة الثانوية من خلال هذا الفيلم

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

جميله عوض ممثله مصريه

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بدأت الفنانة جميلة عوض، تصوير فيلمها الجديد بنات ثانوي، في منطقة مصر الجديدة، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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تقدم جميله خلال الفيلم دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث تجسد شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن. 

 

فيلم بنات ثانوي تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكي.

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