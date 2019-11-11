تحضيرات «الاختيار» لـ أمير كرارة توقف تصوير فيلم «موسى»

الإثنين 11 نوفمبر 2019

امير كراره

اجل القائمون على تصوير فيلم "موسى" بطولة النجوم إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، من أجل تحضيرات مسلسل "الاختيار" – "أحمد المنسى"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى.

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وجاء توقف تصوير الفيلم، نظرا لانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتحضيرات مسلسل "الاختيار"، الذى تدور أحداثه عن قصة أسطورة الصاعقة الشهيد عقيد أركان حرب "أحمد المنسى"، الذى تقدمه شركة سينرجى خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث إن مسلسل الاختيار يتضمن تحضيرات كبيرة نظرا لضخامة العمل من حيث مواقع التصوير ومعدات التصوير والممثلين، والملابس وخلافه.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.