بلقيس فتحي تحصد الملايين في وقت قصير!

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة بلقيس فتحي حصد نجاح أوّل أغنية لها باللهجة المغربية “تعالى تشوف” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق كليب الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد شهرين على طرحه عبر قناة بلقيس الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في المغرب وعدد من البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.

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كواليس كليب “تعالى تشوف”: