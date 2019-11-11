ما حقيقة مقتل سيلين ديون في حادث تحطم الطائرة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر خبر صدم عدد كبير من الجمهور صدر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية ​سيلين ديون​ في حادث تحطم طائرة. الخبر تسبب في حالة صدمة لمحبي هذه النجمة والذين ينتظرون ألبومها الجديد. وبعد ان انتشر الخبر بشكل كبير كونه صادر عن مصدر مهم مثل cnn والخوف الذي حققه الخبر جعل موقع snopes يوضح حقيقة الأمر وكذب مدعيه، حيث نشر الموقع الفيديو الحقيقي الذي فبرك من خلاله مروجي الشائعات الخبر لإضفاء مصداقية على الأمر لينفي الموقع كل ما نشر ويوضح أن الفيديو مفبرك .

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