بطل “غلاديايتر” يصدم الجميع بزيادة كبيرة في وزنه.. شاهدوه

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لبطل “غلاديايتر” الممثل راسل كرو صدمت الجميع.

وظهر الأخير في الصورة التي التقطها مصور باباراتزي أثناء وجود النجم في مطار سيدني في أستراليا بشكل مختلف تماماً عن ذلك الذي عرفه متابعو السلسلة الشهيرة.

وبدا أنه اكتسب الوزن الزائد بشكل ملحوظوخصوصاً في منطقة البطن. وتفاعل مع الصورة عدد كبير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب هذه الزيادة لدى الممثل الذي يبلغ الـ55 من العمر والذي عرف بجمال قوامه.

وجاء في التعليقات على الحسابات العربية التي استعادت الصورة: “يسوي شفط والأمور طيبة” و”والكرشة اللي طايحة برى القميص؟” و”ين راح الجمال؟”.