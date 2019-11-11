إسعاد يونس تتعرض لهجوم عنيف بسب استضافتها ياسمين صبري!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن استضافتها للفنانة الشابة ياسمين صبري في برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”، وحرصت الفنانة إسعاد يونس على تشويق جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، وقامت بنشر صورة ظهرت من خلالها ياسمين صبري بظهرها.

وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة: “اللي هيعرف مين دي هيحضر الحلقة معانا”، وتفاعل مع منشور إسعاد يونس الكثيرون من متابعيها الذين أكدوا أن ياسمين صبري ليس لها أي تاريخ فني حتى يتم استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”.

وكانت التعليقات عبارة عن «ماتجيبوا أنعام سالوسة والناس الحلوة دي…هي ياسمين إيه إنجازاتها عشان تستضيفوها كذا مرة، أو إيه لازمة حضرتك تستضيفي واحدة بتقل دم زي ياسمين صبري؟»، و«ليه بنكرر نفس الناس!؟». وذلك بعد أن ظهرت ياسمين في حلقة مؤخراً مع إسعاد يونس بالبرنامج.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، قد قررت الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل بعد أن خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “حكايتي” الذي قدمته مع الفنان أحمد بدير، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، واستطاعوا أن يحققوا من خلال هذا العمل نجاحاً كبيراً وأشاد الكثيرون بأحداث المسلسل.

وفضلت ياسمين صبري الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل بسبب تركيزها على الأعمال السينمائية بعد أن غابت لفترة ليست بالقصيرة، وتبحث حالياً عن سيناريو سينمائي مميز تخوض به تجربتها الجديد، بعد مشاركتها في فيلم “الديزل” أمام الفنان محمد رمضان، والذي لم يحقق أي نجاحات.