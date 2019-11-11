ميزة جديدة مهمة على “خرائط غوغل”

متابعة بتجـــــــــــرد: أضافت شركة “غوغل” الأمريكية تحديثًا إلى تطبيق “خرائط غوغل”، من شأنه أن يمنع الغرباء من الإطلاع على النشاط عبر التطبيق.

وأصبح التحديث متوفر بشكل كامل عبر نظام تشغيل “أندرويد”، على أن يتم إطلاق تحديث خاص لنظام تشغيل “آي أو إس” في وقت لاحق.

التحديث يمكن المستخدمين من إدارة الملف الشخصي، ويسمح لهم بوضع الاسم والبيانات الشخصية أو حجبها، وتحديد من يتمكن من الإطلاع عليها.

وسيحدد التطبيق من يمكنه معرفة تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.