زينة تعلن عن إصابتها بهذا المرض – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية زينة، عن إصابتها بمرض في العين، أجبرها على ارتداء النظارات الشمسية للابتعاد عن نور الأضواء.

ونشرت زينة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة لها بالنظارة، وكتبت بتعليقها عليها: “جالي تعب في عنيا. الحمد لله طبعا، ولا حاجة، اللهم لك الحمد. بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة. كنت بلبسها الأول دلع”.

وأضافت: “المشكلة إن ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة. قلت له امال لما أعجز وأبقى كركوبة هتعمل إيه”.

وتابعت: “قالي انتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني انت وأخوك أحلي حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكو ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب”.

وانتهت الفنانة زينة، مؤخرا من تصوير فيلم “الفلوس” الذي تشارك فيه إلى جانب النجم المصري تامر حسني، والمنتظر طرحه قريبا في الصالات السينمائية.