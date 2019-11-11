تفاصيل فيديو كليب لطيفة التونسية الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: وسط حالةٍ من التكتم الشديد، انتهت النجمة التونسية لطيفة من تصوير فيديو كليب جديد من أغنيات ألبومها المنتظر طرحه قريباً.

وانتهت لطيفة من تسجيل غالبية أغنيات ألبومها الجديد، وهو يحمل اسم “شاغلني”، الأغنية التي طرحتها منذ فترة، بالتزامن مع حملةٍ إعلانيةٍ قدمتها مؤخراً.

وأفادت بعض المصادر الخاصة بأن لطيفة صورت الفيديو كليب في مصر، وتجري حالياً عمليات المونتاج، تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة، قبل الألبوم مباشرة. وسجلت النجمة التونسية، حتى الآن 10 أغنيات، وسيضم الألبوم أغنية جديدة مع الفنان زياد الرحباني، بعد نجاح تجربتهما السابقة معاً.

وسيتم طرح الألبوم كاملا نهاية العام الجارى وتحديدا مع احتفالات رأس السنة.

وتلقت لطيفة عدة عروض من شركات كبرى للحصول على حق توزيع الألبوم، إلا أنها حتى الأن لم تحسم موقفها من العروض المقدمة، خاصة في ظل تمسكها الكامل بإنتاج أعمالها لنفسها، وهو النهج الذي تتبعه منذ بداياتها، وحتى أخر ألبوماتها “فريش” الذي طرحته منذ عامين تقريبا.