عمرو سعد: أرفض الحديث عن أم أبنائي بعد الانفصال

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم المصري عمرو سعد لخوض تجربتين سينمائيتين، إحداهما من تأليف إبراهيم عيسى، الذي تعاون معه في فيلم “مولانا” سابقاً، أما الفيلم الثاني فلم يستقر على اسمه حتى الآن.

وكشف عمرو سعد في تصريحات له، أن تعاونه مع الكاتب إبراهيم عيسى سيكون من خلال فيلم كوميدي يحمل اسم “الفهد”، ومرشح لإخراجه المخرج سعيد الماروق. وقال سعد إن “الفيلم الثاني لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن”. ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، عمرو عبد الجليل، ونسرين طافش.

وأضاف سعد أنه “منشغل هذا العام بالسينما، ويركز تماماً عليها، خصوصاً أنه لم يجد عملاً درامياً يناسب طموحه، بعد نجاح آخر أعماله (بركة)”. وأشار إلى أنه عام 2020 سيشهد طرح الفيلمين، أحدهما قبل منتصف العام، والثاني نهاية العام، موضحاً أنه “جمعته جلسات عمل مع إبراهيم عيسى وسعيد الماروق للوقوف على التفاصيل النهائية لفيلم الفهد، تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة”.

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وعن إيرادات آخر أعماله السينمائية في فيلم “حملة فرعون”، أكد عمرو أنها كانت مرضية جداً بالنسبة إليه. وقال إن “نجاح أي عمل لا يتوقف فقط على إيراداته في توقيت عرضه، بل هناك الكثير من العوامل التي تؤكد نجاح الفيلم، أهمها قدرته على الاستمرار مع مرور الزمن”.

وحول ما تردد مؤخراً عن انفصال عمرو سعد عن زوجته، رفض التعليق، مؤكداً أنه لا يريد الحديث عن حياته الخاصة فى وسائل الإعلام. وأكد أن أم أبنائه على علاقة جيدة به، ولن يسمح لنفسه بالحديث عنها بعد الانفصال.