"فان".. مهرجان برازيلي يبرز فنون ذوي البشرة السمراء

تنطلق الدورة الـ10 من مهرجان "فان" (FAN) لفنون ذوي البشرة السمراء، في مدينة بيلو هوريزونتي بالبرازيل، في الفترة ما بين 18 - 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويهدف المهرجان إلى إبراز ونشر المنتج الفني لأصحاب البشرة السمراء، مع برنامج مكثف يشجع على عمل فعاليات للموسيقى، وفنون الأداء والسينما والموضة والفنون الأفريقية.

وتعقد ورش عمل ودورات قصيرة، في أكثر من 20 موقعا بمدينة بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس، فضلا عن مجانية الدخول لجميع الفئات والأعمار.

Advertisements

ويشمل المهرجان الذي ينظمه مجلس مدينة "بيلو هوريزونتي" من خلال الأمانة البلدية للثقافة، أنشطة متنوعة، وموضوعات مثل الكفاح ضد العنصرية، وتاريخ أفريقيا ما قبل الاستعمار، والدراما، والموسيقى، وريادة الأعمال السمراء، والإبداع والأزياء، والعديد من الموضوعات الأخرى.

ويتمحور حول الممارسات الثقافية والفنية لأصحاب البشرة السمراء، وتوضيح مراجعهم وجذور الأجداد، والثقافة السمراء، وهي مكرسة لتعزيز العادات الأفريقية التقليدية، التي لا تزال محفوظة، والناتجة عن تواصل الأجيال مع الثقافات الأخرى.

ويشمل المهرجان برنامجاً ثقافياً واسعاً، ويتميز بتنوع اللغات الفنية، ومشاركة الفنانين والمجموعات والباحثين في الفن والثقافة.

وانطلق مهرجان (فان) للمرة الأولى عام 1995، وكان أداة هامة لتعزيز المظاهر الشعبية، وتشكيل السوق المحلية، وتشجيع إدراج الفنانين من المدينة في مختلف الدوائر الثقافية.