والد أنغام يتّخذ الإجراءات بعد تعليقه على خلافه مع ابنته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد المطربة أنغام، حقيقةَ خلافاته مع ابنته بعد إطلاق عدة رسائل صادمة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، تشير إلى خلافات بينهما موضحًا أن حسابه تعرّض للسرقة.

وأضاف الملحن المصري في تصريحات تلفزيونية له أن ما تم نشره بشأن خلافاته مع ابنته أنغام "كلام فارغ" وفق تعبيره، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين أنغام تحمل كل الخير والود ولا يوجد أي مشاكل بينهما تجعله يلجأ لمثل هذه المهاترات.

وأكّد والد أنغام، أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مباحث الإنترنت، لافتًا إلى أنه تم التوصل لسارق حسابه وكتابته لهذا الكلام العاري تمامًا عن الصحة، مشددًا أنه سيتلقّى العقاب اللازم وفقًا للقانون.

وكان الملحّن المصري محمد علي سليمان، قد أثار ضجّةً كبيرةً بسبب منشورات له عبر حسابه في "فيسبوك، ألمحت إلى خلافات بينه وبين أنغام، حيث كتب في منشوره الأوّل: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمد لله".

وانهالت التعليقات على هذا المنشور وسط حرص المتابعين على مواساته في ظلّ فهمهم أنه وصل لحالة من خذلان ابنته لم يكن يتمناها بحسب المتابعين، الأمر الذي جعلهم يدعمونه بشدة.

Advertisements

وزاد محمد على سليمان من إثارته للجدل بكتابة منشور جديد فُهم من خلاله أنه يوجّه رسالةً صادمةً لابنته وأنها تستعجل أمر دفنه، فكتب قائلًا: "اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين "دفني" بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله".

وجاءت تعليقات الجمهور على منشوره مليئة بالمواساة، إذْ علّقت بعض المتابعات بأن يعتبرهن مثل بناته، وطالبه آخرون بأن يطرد الشّيطان من الأفكار التي تتعلّق بذهنه والتي تنم عن خذلان وتمنٍّ للموت وصدمته في أولاده.

وجاء هذا المنشور بعد أقاويل أُثيرت بأن الفنانة أنغام رفضت أن تؤدي أي أغنية من ألحان والدها في حفلها الأخير بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، خاصةً أن البعض طالبها بغناء "الركن البعيد الهادي" أكثر من مرّة، ولكنها تجاهلت الأمر، إضافةً إلى أن أنغام لم تقدّم أي أغنية من ألحان والدها.

وحتى اللحظة لم تُبدي أنغام ردّ فعل أو تعليق بشأن ما جاء في منشورات والدها أو حتى الرد على ما تم تداوله من أخبار بشأن رفضها الغناء من ألحان والدها والردّ على كلماته حول الخذلان والحديث عن الموت.

يُذكر أن محمد علي سليمان، كان قد مرّ بخلافات بينه وبين أنغام إذْ سبق للفنانة بأنّ وصفته بإحدى منشوراته بـ "الكذب"، وذلك بعد ظهور والدها في عام 2016 بأحد البرامج وتحدّثه عن خلافاتهما.