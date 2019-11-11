فجر السعيد في صورة مُوجعة مع أحلام.. وتوجّه رسالةً للأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، متابعيها بصورة لها وهي داخل الطائرة الطبية أثناء رحلة علاجها إلى باريس، حيث ظهرت في حالة غيبوبة تامة ووضع صحي متدهور وبجانبها الفنانة الإماراتية أحلام.

وعلّقت فجر على الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام، قائلةً: "في لحظه غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج".

كما حرصت الإعلامية على توجيه رسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام، بعد مساندتها لها في رحلة علاجها الأخيرة التي خاضتها في باريس مؤخرًا، قائلةً: "كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكراً أحلام، يحيي العظام وهي رميم".

وتفاعل الجمهور بشدّة مع الصورة التي وصفوها بالصادمة والموجعة، متمنين للإعلامية الكويتية الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للإعلام.

يُذكر أنّ فجر السعيد، قد أجرت عمليّة جراحيّة هي الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها، وتكلّلت العمليّة بالنّجاح.

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وطمأنتْ الإعلاميّة الكويتيّة محبّيها عقب العمليّة بقولها: "الحمد لله حمد الشاكرين.. بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتورAlexander RAULT ربي نجاني من ما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد".

وأكّدت فجر السعيد في عدد من التغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" صعوبة العمليّة التي أجرتها في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسيّة باريس، وكشفت مجرياتها، قائلةً: "العملية التي أجريتها ليست سهلة، إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات، خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل توقيت باريس".

وكانت فجر قد كشفت، في أوّل حديث لها منذ مرضها قبل شهر ونصف، في مداخلة تلفزيونيّة من العاصمة الفرنسيّة باريس، صعوبة الوضع الصحيّ الذي مرّت به، مشيرةً إلى أنّها دخلت في غيبوبة ورفضت بعض المستشفيات التعامل مع حالتها، حتى تمّ إدخالها إلى مستشفى في باريس.

وتوجّهت بالشّكر لأمير الكويت، وولي عهده ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، كما خصّت بالشكر كلًا من العاهل السّعوديّ وولي عهده على السّؤال والاهتمام، ووجّهت الشكر أيضًا للرّئيس الفلسطينيّ محمود عباس، والرّئيس المصريّ السّابق، حسني مبارك وزوجته وابنه جمال، الذين تواصلوا مع عائلتها للاطمئنان على صحّتها، بالإضافة إلى رئيس وزراء البحرين.

وقالت إنّها تتماثل للشّفاء ولكنّ وضعها الصحّيّ لا يسمح لها بالعودة لمزاولة مهنتها كإعلامية بعد، لافتةً إلى أنّ الأطباء أبلغوها بأنّها تحتاج إلى شهرين حتى تعود.