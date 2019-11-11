محمد عسّاف وحلا الترك معًا في السعودية لأول مرة.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعدُّ الفنانة البحرينية حلا الترك، لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الفلسطيني محمد عساف، في حفل غنائي على مسرح ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة.

وقال الحساب الرسمي لشركة "بلاتينيوم ريكوردز" عبر موقع "تويتر": "يُحيي الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك حفلًا كبيرًا على مسرح ونتر وندرلاند الرياض، في موسم الرياض الجمعة 15 نوفمبر الساعة 10 مساء".

ويأتي تنظيم الشركة للحفل باعتبارها متعاقدةً مع حلا الترك ومحمد عساف، لإنتاج أعمالهما الغنائية وتنظيم حفلاتهما، كما نُشر بوستر للحفل جمع بين النجمين، موضحًا أن تذاكر الحفل متوفرة في جميع فروع فيرجين ميجا ستورز.

ويعود محمد عساف بهذا الحفل إلى الرياض مجددًا بعد مرور 9 أشهر على حفله الذي تم إلغاؤه بسبب مشاكل تنظيمية، والذي كان يُحييه ضمن فعاليات مهرجان "عبيّة" نهاية يناير الماضي.

أمّا حفل حلا الترك فيُعد الأول لها في المملكة العربية السعودية بعد إحيائها للعديد من الحفلات داخل عدد من الدول العربية خلال الأعوام الماضية، وكان آخر عمل قدّمته "حلا" مع "بلاتينيوم" من خلال أغنية "خالي بلاش" وطُرح في منتصف أبريل الماضي.

وتعيشُ حلا الترك حاليًا مع والدها المنتج البحريني محمد الترك وفق حكم نهائي يُفيد بمنحها حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها منى السابر، بعد بلوغها سن الرشد، حيث اختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به وبشقيقتها غزل ابنة دنيا بطمة.

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ومؤخرًا ظهرت الفنانة حلا الترك برفقة والدها محمد الترك، وهما داخل سيارة ويفتعلان حركات إيمائية أكد الجمهور أنهما يقصدان بها الرد على انتقادات والدتها منى السابر لها.

وكشف مقطع فيديو تداولته العديد من الحسابات الفنية النشطة على موقع "إنستغرام" تفاعل حلا ووالدها على أغنية "إنساي" التي طرحها محمد رمضان وسعد لمجرد على طريقة الديو الغنائي قبل شهر ونصف، الأمر الذي دفع المتابعين لوصفها بـ"العاقّة" لوالدتها.

وجاء ردُّ منى السابر على مقطع فيديو حلا ووالدها، من خلال نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر "إنستغرام"، من أغنية "نسيت أنساك" للفنان فضل شاكر، وعلّقت: "النسيان نعمة من الله ولكن #fadelshaker يقول نسيت أنساك، هل فعلًا نحاول أن ننسى أو نتناسى على كل الأحوال بدي أعرف من خلال الكومنت ومن أي بلد".

يُذكر أن آخر أعمال محمد عساف أغنية "كرمالك إنت" والتي غناها لمسلسل "عروس بيروت".