شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تقدم أغنية "إمتى هتعرف" لـ اسمهان وتختتم حفلها بـ"أحب بلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الفنانة السورية فايا يونان المسرح الكبير بدار الأوبرا، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ28، بأغنية "أمتى هتعرف" للفنانة اسمهان من كلمات مأمون الشناوى، وألحان رياض القصبجى عام 1944، وسط تفاعل كبير من الحضور وبعض جمهور فايا من الشعب السورى فى مصر. واختتمت يونان حفلها بأغنية "احب بلادى"، وهى تتحدث عن معاناة الشعب السورى، كما قدمت اغنية " ليته يعلم"، وهى قصيدة غنتها فايا فى العديد من البرامج واللقاءات والحفلات. ووجهت فايا الشكر للجمهور قائلة " تحيا مصر وتحيا سوريا، ثم قدمت أغنية "آه يا للى" التى سبق وغناها الكينج محمد منير.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .