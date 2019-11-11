شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد السقا، صورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد "العنكبوب"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وسرعان ما حرص الفنان خالد الصاوي على كتابة تعليق على الصورة قائلاً "هتولع والله".

وعلى سياق متصل انتهى المخرج أحمد نادر جلال، من تصوير مشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.