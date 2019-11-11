شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يصور عدد من مشاهد مسلسله "فالنتينو" فى استوديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "فالنتينو" مشاهدهم الداخلية داخل استوديو مصر اليوم الاثنين مع المخرج رامى إمام ويستمرالتصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل بعدها مخرج العمل إلى فيلا الزعيم عادل إمام لتصويرمشاهده الداخلية ضمن أحداث المسلسل.

وقام مخرج المسلسل رامى إمام بالترويج للمسلسل، حيث نشر برومو مبدئيا أثناء عملية المونتاج، كما سلم المؤلف أيمن بهجت قمرجميع حلقات المسلسل لصناعه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل.

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يذكرأن مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلي جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.