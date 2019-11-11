شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تتألق بأغنية "خفيف الروح" بحفلها الغنائى بمهرجان الموسيقى الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة السورية فايا يونان حفلها الغنائى، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، والمقام حاليا على المسرح الكبير بأغنية " البحر"، وسط تفاعل كبير من الحضور وبعض جمهور فايا من الشعب السورى فى مصر.

وظهرت فايا بفستان أسود أنيق، نالت إعجاب الجمهور، خاصة السيدات اللذان حضرن الحفل ، كما قدمت أغنية " خفيف الروح" للسيد درويش.

ووجهت فايا الشكر للجمهور قائلة" تحيا مصر وتحيا سوريا، ثم قدمت أغنية "آه يا للى" التى سبق وغناها الكينج محمد منير.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.