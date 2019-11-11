شكرا لقرائتكم خبر عن "شاكيرا" تصل دبى الأربعاء المقبل لافتتاح العرض الخاص "شاكيرا إن كونسرت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل النجمة العالمية "شاكيرا" إلى دبى الأربعاء القادم، لمشاهدة العرض الأول لفيلم «شاكيرا إن كونسرت: إل دورادو وورلد تور».

وسينطلق العرض الأول للفيلم العالمي في جميع وجهات «ريل سينما» بما في ذلك "دبي مول، دبي مارينا مول، سوق الينابيع، مركز الغرير، وذا بوينت".

ويتضمن الفيلم مشاهد جرى تصوير معظمها من حفلها الأسطوري في لوس أنجلوس العام الماضي، إضافة إلى مشاهد من جولتها العالمية التي شملت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

Advertisements

ويلقي الفيلم الضوء على الجهود التي بذلت لإنجاح الجولة الفنية التي مثلت علامة فارقة في مسيرة شاكيرا، من خلال حفلات في 22 دولة حضرها ما يقارب المليون شخص، وذلك بعد تأجيل الجولة سابقاً بسبب إصابة تعرضت لها حبالها الصوتية في نوفمبر 2017.

وسيبدأ عرض فيلم «شاكيرا إن كونسرت: إل دورادو وورلد تور» في 60 دولة لليلة واحدة، ما يعكس مكانة شاكيرا كنجمة عالمية بكل المقاييس.