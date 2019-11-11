عرض الفيلم التسجيلى "القليوبي صديق الحياة" بمركز الإبداع الفني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الساعة السابعة مساء بمركز الابداع بالاوبرا الفيلم التسجيلي (القليوبي صديق الحياة) عن المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي تصوير واخراج سامي محمد علي وانتاج المركز القومي للسينما . وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي نادر عدلى والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما سيناريو ثناء هاشم، صورة حسين بكر، موسيقى راجح داود، مونتاج مينا عماد - محمود فتيح، مكساج إبراهيم عبدالعزيز. Advertisements يذكر أن المخرج السينمائى والكاتب محمد كامل القليوبي قد بدأ حياته العملية مهندسا مدنيا، وهو أحد أهم القامات السينمائية، وأخرج عدة أعمال منها "خريف آدم، اتفرج يا سلام، البحر بيضحك ليه".

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