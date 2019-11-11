شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامي جمال توجه له رسالة بعد إعلان إصابته بمرض البهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة المعتزلة ناريمان، زوجة المطرب رامي جمال، رسالة له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، وأشار إلى اعتزال الفن أو يتقبله الجمهور بهذا الشكل.

ونشرت زوجة رامى جمال صورة من إعلان إصابته بمرض البهاق وعلقت عليها قائلة، "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللى شوفتها اللى شوفتها دى مش محتاج مش محتاج تسمع كلام تانى".





وكان المطرب رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاج، وقرر أن يشارك الجمهور بها ليضع حلين أمامه إما الاعتزال واما أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.

وقال رامى جمال خلال حسابه الشخصى على "انستجرام"، الحمد لله الذى احبنى فأبتلانى وأقدرنى على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا فى جسمى وبالكشف عرفت انه مرض البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة.

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وتابع: رضيت وسلمت امرى لله عشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفاية شغلانتى وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللى بقى يقوللى هتتعامل ازاى وانت فنان واللى يخاف يسلم عليا واللى يسألنى هو ده معدى.

وأضاف: أنا بقالى سنة فعلا لو عندى حفلة أو تصوير بتعب على ما اشوف طريقة اخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولى شوف بيزنس تانى اعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت فى كلامهم بصراحة.

وأستكمل حديثه، لقيت ان عندى حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دى رغم حبى ليها وعدم معرفتى بغيرها يأما مش هداريه تانى وتقبلونى بيه وترحمو كل اللى ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب والحمد لله على نعمة الاهل لانهم الوحيدين اللى بيقبلوا الواحد زى ماهو.