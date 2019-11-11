شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب رامى صبرى، على تقديم الدعم والمؤازرة لصديقة الفنان رامى جمال، بعد أن نشر الأخير منشور يكشف فيه تفاصيل اصابته بمرض البهاق.

ونشر صبرى صورة تجمعه مع رامى جمال، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلاً " ألف سلامة عليك يا روما يا حبيبى وسيبك من الناس وكلام الناس عشان لو ركزنا مع كلامهم مش هنشتغل ومش هنعمل حاجة فى حياتنا احنا كفنانين اتكتب علينا اننا نشوف شتيمتنا والكلام السخيف بعينينا ونسكت عشان الفنان مينفعش يرد الإساءة بإساءة زيها ولكن ربنا موجود وكبير، عايزك تشد حيلك كده يا قوى يا جامد وتسمعنا فنك الجميل يا حبيبى".

وكان جمال قد أعلن إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.