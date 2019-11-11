شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف كواليس مشاركته فى مسرحية " لوكاندة الأوباش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته بإنضمامه إلى مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى يشارك فى بطولتها كل من الفنان ماجد المصرى وإيمان العاصى وحسن الرداد وحمدى الميرغنى وهالة فاخروشيماء سيف ومن المقررعرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكى.



فريق عمل مسرحية لوكاندة الأوباش

وقال الصغير لـ"الخليج 365" هذه المسرحية تعتبرخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق، ومشاركته فى إحدى عروض مسرح مصر، مضيفاً أن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفورباعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة .

وأحيا المطرب سعد الصغيرمؤخرا حفلا غنائيا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها التى تفاعل معه الجاليات العربية.

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وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.