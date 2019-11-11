"مصطفى محمد طراز مفتقد..افرح يا صاصا".. تعليقات نجوم الفن على الشوط الأول لمباراة مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من الفنانين عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، مع مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب غانا، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل لهدف لكل منهما.

ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن في التقرير التالي:

المخرج عمرو عرفة

كتب المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "أنا بحبك يا مصطفي محمد.. افرح يا صاصا".

مدحت العدل

بينما كتب المؤلف والسيناريست الكبير مدحت العدل، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "رمضان صبحي قائد بالفعل.. ومصطفى محمد مهاجم من طراز مفتقد..ربنا يحميهم".

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عزيز الشافعي

فيما وجه الملحن عزيز الشافعي، حديثه إلى اللاعب مصطفى محمد الذي أحرز هدف التعادل، وذلك عبر حسابه على"تويتر"، وعلق قائلاً: "جمال عبد الحميد الجديد..مصطفى محمد".

أحمد صلاح حسني

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني، قائلاً: "يا رب..ربنا ينصرنا اليوم أمام غانا.. مباراة أكيد صعبة لكن الفوز بها هيريحنا ويضمن لنا الصعود للدور قبل النهائي.. يا رب أنصر مصر نتيجة وأداء إن شاء الله..بالتوفيق".

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وأحرز اللاعب مصطفى محمد هدف منتخبنا الوطني.