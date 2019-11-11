شافكي المنيري: كتاب"أيام في بيت المحترم" صدقة جارية لمركز مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

قالت الإعلامية شافكي المنيري إن كتاب" أيام في بيت المحترم"، سيكون صدقة جارية باسم ممدوح عبدالعليم لصالح مؤسسة مجدي يعقوب، وستقوم بتسليم أول دفعة لها من أجر الكتاب اليوم.

وعبرت شافكي عن سعادتها بإصدار الكتاب، وبتخرج ابنتها هنا من الجامعة لانه كان أحد أحلام ممدوح عبدالعليم.

Advertisements

وأضافت شافكي المنيري أنها فخورة بأنها عاشت في بيت المحترم ممدوح عبد العليم.

وحضر حفل توقيع كتاب الذي اقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والكاتب مصطفى الفقي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم

يذكر أن أمس الأحد، حلت الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.