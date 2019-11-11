محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بنجله علي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر رمضان وعلي داخل السيارة، وعلق رمضان على الصورة: "الدرس الأول لابني عنوانه، ثقتنا في الله وحده". وطرح رمضان أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، واقترب الكليب من تحقيق أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". ويستعد رمضان لخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2020 بمسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورة مع ابنه.. ويكشف عن الدرس الأول الذي يعلمه له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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