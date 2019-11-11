محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
تصوير- هاني رجب:
قالت الإعلامية سهير شلبي إن وجع شافكي المنيري قريب من وجعها لأنها هي الأخرى عاشت قصة حب مع زوجها عشرين عامًا ورغم رحيله منذ ٢٤ عاما إلا أن الحزن في قلبها ثابت كما هو.
وتابعت سهير شلبي، في حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري، " الإنجاز الكبير اللي عملته شافكي المنيري، أنها ربت هنا التي ستنجب ممدوح الصغير".
وواصلت "شافكي المنيري سيدة محترمة جدًا، وطول حياتها وهي إعلامية ملتزمة جدًا".
وأكدت سهير شلبي، أنها كإعلامية رافقت عبد العليم منذ شبابه وبداياته وكل حواراتها معه كان في قمة الجدعنة.
ووجهت سهير لممدوح عبد العليم رسالة بالدموع، وقالت له "كل سنة وأنت طيب هناك يا ممدوح اطمن في الجنة على هنا وشافكي هما في عينيا".
وحضر حفل التوقيع الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري، نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والكاتب مصطفى الفقي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم
يذكر أن أمس الأحد، حلت الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.
كانت هذه تفاصيل خبر سهير شلبي لـ ممدوح عبدالعليم: "اطمن هنا وشافكي في عينيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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