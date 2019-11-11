شافكي المنيري: ممدوح عبدالعليم رفض الكثير من الأعمال بسبب خوفه على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير- هاني رجب:

قالت الإعلامية شافكي المنيري إن سبب بكاء ممدوح عبدالعليم في أحد البرامج الذي ظهر فيها قبل وفاته، هو خوفه على وطنه، حتى أنه رفض الكثير من الأعمال بسبب خوفه على مصر في فترة من الفترات.

وتابعت شافكي خلال حفل توقيع كتابها "أيام في بيت المحترم"، " أهم هدايا ممدوح عبدالعليم كانت الكتب، والويل لمن يحرك كتبه من مكانها، مشيرة إلى أن عبد العليم لم يدخل عمل دون أن يقرأه من أول صفحة لآخر صفحة"

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وواصلت "المجتمع المصري أعلن اهتمامه بالكتاب بمجرد الإعلان عنه لأن الشعب المصري محترم".

وحضر حفل توقيع الكتاب الذي أقيم في أحد الفنادق الكبري، نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم

يذكر أن أمس الأحد، حلت الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.