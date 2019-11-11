ابنة ممدوح عبدالعليم: أبي سيظل نصفي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

تصوير-هاني رجب:

قالت هنا ممدوح عبدالعليم، إن والدها الفنان الراحل سيظل نصفها الثاني، وكل ما حققته وستحققه في حياتها سيكون هو السبب فيه.

وذكرت هنا في حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم"، الذي يرصد حكايات وكواليس الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم مع أسرته، أن دور رفيع بيه في مسلسل الضوء الشارد هو الاقربة لشخصية والدها، فهو شخصية قوية لكنه حنون.

وتابعت، أنها كانت تتأثر حين يتعرض والدها للظلم في دور يؤديه وتخاف منه حين يجسد شخصية ظالمة بسبب صدقه.

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وأشارت أنها تتشرف بأنها معه عاشت ١٨ عامًا.

وتابعت هنا، الكتاب كان رحلة شاقة مليئة بالحب وكان الغرض من كتابته التخفيف من الاَلام الذي عانوه في الفترة الماضية.

وأشارت أنها كانت تدرس التسويق في جامعة بلندن وتخرجت في شهر يوليو الماضي، وسبب نجاحها أنها أرادت إهداء النجاح لوالدها لكي يقول الناس "اللي خلف مامتش".

وحضر الحفل نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم

يذكر أن أمس الأحد، حلت الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.