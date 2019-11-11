بحضور نجوم الفن والإعلام.. بدء حفل توقيع "أيام في بيت المحترم" لـ شافكي المنيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

انطلق الاَن حفل توقيع كتاب أيام في بيت المحترم للإعلامية شافكي المنيري عن قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم.

وحضر الحفل، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبري، نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم

يذكر أن أمس الأحد، حلت الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في 10 نوفمبر 1956.