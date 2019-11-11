شاروخان يهنئ أجاي ديفجان على فيلمه الـ 100

هنأ النجم العالمي شاروخان زميه النجم العالمي أجاي ديفجان، على فيلمه المئة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر شاروخان بوستر الرسمي لفيلم "تانهاجي"، وعلق عليه قائلًا: "مبروك لوصول مسيرة الفنية بصديقي أجاي ديفجن، إلى مئة عمل فني.. كل التوفيق لهذا الحدث الهام ... بدءًا من

الوقوف على على دراجتين ناريتين في نفس الوقت.. لقد قطعت شوطًا طويلًا.. استمر وكل التوفيق لفيلم تانهاجي.

وفيلم "تانهاجي" من إخراج أوم روت، وبطولة كل من أجاي ديفجان، سيف علي خان، كاجول، كيران راثور، راج بهنسالي، لوك كيني، أجينكيا ديو.

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وتدور أحداث الفيلم حول في فترة القرن

السابع عشر ، وهو يستند إلى حياة المحارب المجهول للتاريخ الهندي المجيد والقائد العسكري في إمبراطورية مارثا في الهند الحالية. حارب إلى جانب زعيم مارثا شيفاجي مهراج في معارك مختلفة على مر السنين.

شاروخان في كواليس "زيرو"

يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.