الخميس المقبل...عرض فيلم الجوكر بقصر السينما

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بقصر السينما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر مهم لكل رواد قصر السينما، وهو عرض فيلم الجوكر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما تقرر أن تكون الدعوة عامة ومجانية. تقرر أن تكون الدعوة عامة ومجانية. فيلم "الجوكر" يقترب من المليار دولار وتجاوزت إيرادات فيلم الجوكر للنجم خواكين فينيكس مليار دولار أمريكي في شباك التذاكر. Advertisements يذكر أن فيلم الجوكر قد أثار جدلًا كبيرًا في الدول الذي تم عرضه بها، وانقسم الجمهور والنقاد حول هذا الفيلم، وتباينت بشدة أراء الجمهور حول الفيلم فهناك من يرى الفيلم فاق التوقعات، وهناك من يرى أنه فيلم أقل من مستوى التوقعات.

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