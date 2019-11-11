صور.. سالي عبدالسلام تزور دار أيتام: ولادي وصحابي وحبايبي

زارت المذيعة سالي عبد السلام دار أيتام، حيث نشرت صورة تجمعها بأطفال الجمعية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت سالي من خلالها مع أطفال الدار، وعلقت عليها قائلة: "ولادى وصحابي وحبايبي من دار أيتام جمعية مصر.. دول حلويين أوى وكفاية أنهم زي الغالي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.. مروان وعبدالله وعمر وعادل وحسين ومدحت وهيثم ومريومة الكبيرة شوية ومريومة الصغيرة أنتوا

أهل قلبى..بحبكم.. عارفة أنكم بتقروا الكلام ده وتعليقات الناس وبتتبسطوا..أحنا بنموت فيكوا.. شكرًا ماما سعاد على تعبك معاهم شكراً اية انك وصلتيني وخلتيني أشوفهم شكرًا چيچى أنتى سبب الثواب ده شكرًا هبة عشان جيتي معايا شكرًا نهى على اللعب الحلوة شكرًا سلطانة على الأيس كريم وإبراهيم وتامر فرحتوا العيال والله وأخيرًا شكرًا صديق الخير معرفة الخير أسامة".

سالي عبد السلام تنضم لبرنامج "كلام نواعم"

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ومن ناحية آخرى تقدم الإعلامية سالي عبد السلام برنامج "كلام نواعم"، والذي يتم عرضه كل يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة ام بي سي.

وبرنامج "كلام نواعم" تم عرضه للمرة الأولى في عام 2002، وتدور فكرة البرنامج حول قضايا النساء والمجتمع، كما يناقش من خلاله الكثير من القضايا العائلية والاجتماعية ويناقش أيضًا القضايا التي تهم المرأة العربية وهو برنامج ذو شعبية كبيرة في الوطن العربي.