تراند اليوم : عقدة الاطهاد تحول ” دينا الشربيني ” الي معقدة نفسيا من الصحافة

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفعالها غير المبرر على عدد من المصورين الذين كانوا يقومون بدورهم وعملهم في تغطية جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي يوم الخميس الماضي.

آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي تباينت ما بين مدافع عن دينا الشربيني، بسبب عدم مراعاة هؤلاء المصورين للظرف الإنساني للوفاة، والحالة النفسية للنجوم بعد رحيل أحد زملائهم المقربين، وما بين مهاجم لـ دينا الشربيني بسبب ما وصفوه بانفعالها غير المبرر على أناس يؤدون عملهم بشكل مهني.

وقارن البعض بين النجوم العالميين وتعاملهم مع الصحفيين والمصورين، في كل المناسبات الفنية أو الشخصية، وبين بعض النجوم المصريين الذين يهينون المصورين خاصة في الجنازات والعزاءات.

وبرر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقف دينا الشربيني وانفعالها في جنازة هيثم أحمد زكي بكرهها للصحفيين والمصورين، وهو كره له ما يبرره حسب هؤلاء.

السبب الأول لـ كره دينا الشربيني للصحفيين والمصورين، ما تعتبره عدم إنصافهم لها في بداية حياتها الفنية، حيث قدمت مجموعة مميزة من الأدوار الفنية، مثل أدوارها في “المواطن إكس” و”طرف تالت” و”حكايات بنات” و”موجة حارة” وغيرها، لكنها لم تستطع من خلال هذه الأدوار فرض التعامل معها كنجمة أبدا، ما اعتبرته الفنانة ظلما لموهبتها الفنية التي أشاد بها كثيرون في الحقيقة.

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السبب الثاني هو الاهتمام الكبير الذي أولاه لها الصحفيون والمصورون بعد القبض عليها في قضية تعاطي مخدرات، وانتقال اسمها من صفحات الفن لأخبار الحوادث، باهتمام كبير من الصحفيين والمصورين، لم يكن موجودا قبل القبض عليها، وفي عز تألقها الفني.

السبب الثالث هو الشائعات العديدة التي تثار بين الحين والآخر عن حياتها الشخصية، وعلاقاتها العاطفية، وآخرها بالطبع قصتها مع الهضبة عمرو دياب، وحديث الصحفيين والإعلاميين عن علاقة صداقة أحيانا، وحب أحيانا أخرى، وزواج عرفي أو رسمي في أحيان أخيرة، وهو ما يزعج دينا الشربيني إزعاجا كبيرا.

السبب الرابع هو تأثرها بموقف صديقها أو حبيبها أو زوجها عمرو دياب، الذي لا يتعامل تقريبا مع الصحافة، ولا يجر حوارات صحفية أبدا، إلا في استثناءات نادرة تؤكد القاعدة ولا تنفيها، ومن هنا سر ابتعاد دينا الشربيني عن الصحفيين، ومن ثم المصورين، الذين يتدخلون في حياتها الشخصية بشكل مزعج لها، وسط خلافات حول مهنية ذلك من عدمها.

السبب الخامس هو الهجوم الذي يشن دائما على دينا الشربيني، سواء لأسباب شخصية، بعد علاقة غير محددة المعالم أمام الجمهور مع عمرو دياب، أو لأسباب فنية تتعلق بأدائها، وآخرها مسلسلها الرمضاني السابق “زي الشمس” الذي انتقد البعض فيه أداءها رغم النجاح الساحق الذي حققه العمل، أو حتى لأسباب تتعلق بإطلالاتها ومكياجها، حيث تتعرض للعديد من الانتقادات بسبب سوء اختيارها ملابسها أو شعرها أو مكياجها، ما تعتبره موقفا معاديا لها من الصحفيين والمصورين.