تراند اليوم : تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار بعد نقله المستشفي

كشف مصدر بنقابة المهن التمثيلية عن أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار مستقرة إلى حد ما، حيث يتلقى العلاج حاليا في غرفة عادية داخل إحدى مستشفيات أكتوبر.

وأكد المصدر أن هادي الجيار حالته مستقرة ولم تتردَ كما يردد البعض وأن كل ما تعرض له نزلة برد فقط أثناء تلقيه العلاج من الالتهاب الرئوى.

وكان هادي الجيار اصيب منذ ايام قليلة بأزمة صحية شديدة نقل على أثرها الى المستشفى، حيث يعانى من التهاب رئوى وهو الامر الذى صرح به الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.

يذكر ان هادي الجيار تعاقد مؤخرا على مسلسل “شديد الخطورة” والذى يشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى ومن إخراج حسام على.