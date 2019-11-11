تراند اليوم : «جوكر» سيتخطى عتبة «المليار دولار» إيرادات.. خلال أيام

جمع فيلم «جوكر» 37 مليون دولار دولياً، و14 مليون دولار في الولايات المتحدة الأميركية في شباك التذاكر لعطلة نهاية الأسبوع الماضي، وجمع الفيلم المثير للجدل، الذي أنتجته شركة وارنر بروس 934 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع فوربس.

وأشار موقع «فوربس» إلى أن «جوكر» سيصبح أول فيلم حائز على تصنيف للكبار فقط يتصدر علامة المليار دولار إيرادات في شباك التذاكر.

وتوقع محللون أن يتمسك جوكر بالقمة بقوة في مواجهة العديد من المنافسين، لافتين إلى أن الفيلم قد يبدأ في الهبوط بأكثر من %40 في جميع أنحاء العالم حتى أواخر نوفمبر الجاري، وذلك بعد عرض «فروزن 2» و«سكينز أوت».

ويقول المحللون انه رغم تراجع الفيلم عالمياً، توقعوا أن تصل نسبته %50 في نهاية كل أسبوع تالٍ، إلا أنه سيصل إلى عتبة المليار دولار بسهولة.

وأضافوا: «نتوقع أن يبلغ جوكر علامة المليار دولار في عطلة نهاية أسبوعين آخرين، وسيتصدر الرقم السحري بحلول يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري. يذكر أن الفيلم بلغت تلكفته 55 مليون دولار.