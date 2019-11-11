تراند اليوم : إصابة زينة بمرض في العين وإنهيار إبنها بالبكاء – صورة

اعلنت الفنانة زينة، مع الجمهور وتشاركهم أحدث أخبارها ويومياتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، أعلنت زينة، عن إصابتها بمرض في العين، أجبرها على ارتداء النظارات الشمسية للابتعاد عن أي إضاءة من الممكن أن تتسبب في إيذاء عينها، حيث نشرت صورتها وهي ترتدي النظارة وعلقت عليها كاتبة: “جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا، ولا حاجة، اللهم لك الحمد بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع

تابعت: “المشكلة ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة، قلت له امال لما أعجز واأبقي كركوبة هاتعمل ايه، قالي انتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني انت وأخوك أحلي حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب”.

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على صعيد آخر، انتهت الفنانة زينة، مؤخرًا من تصوير فيلم “الفلوس” الذي يشاركها فيه الفنان تامر حسني دور البطولة، والمنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

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فيلم “الفلوس”، كان يحمل في البداية اسم “حمزة” ومن ثم تم تغييره إلى “نصب تذكاري”، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير “كل سنة وأنت طيب”، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى “الفلوس”.

وكان من المقرر له أن يعرض في موسم فصل الصيف 2019، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر ، ولكن تقرر تأجيل العرض لموسم إجازة نصف العام الدراسي.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎