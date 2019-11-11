نجوم الفن يدعمون المطرب المصري رامي جمال في محنته

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر والعالم العربي، على دعم المطرب المصري الشاب رامي جمال، بسبب الأزمة النفسية التي كشف عنها إثر إصابته بمرض "البهاق"، وفشل محاولات علاجه.

وجاء دعم هؤلاء النجوم عبر رسائل على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، فنشر المطرب تامر حسني صورة تجمعه بـ"جمال"، وكتب عليها: "إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال.. يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب، وليك قيمتك، وكل الناس بتحبك، ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لا هو مؤذي ولا مُعدي، وكل الناس جواها تعب، منه اللي ظاهر ومنه اللي مش ظاهر".



وواصل تامر حسني: "حتى لو كان تعب نفسي أو مادي، كل شخص جواه وجع من حاجة معينة، المهم إننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا، ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار، وبيقولوا الحمدلله، ومكملين، وعندهم إرادة وبينجحوا أكثر من الأول".

وتابع: "لازم تكمل نجاح يا رامي، وشيل أي هلاوس من دماغك، وإوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية، والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك.. أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين إزاي، ونفسهم يفرحوك، وبعدين افتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك، وبقى أسطورة مبتتكررش خالص، وانت فنان وعارف، أنا واثق إنك مؤمن وبتحمد ربنا، وهتقوم وهتكمل، وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفة كلامي، إنك هتنجح أكثر وأكثر، وربنا هيكرمك".

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ومن جانبها، كتبت المطربة اللبنانية إليسا على حسابها بموقع "تويتر": "ممنوع تغيب، وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك، أنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتليت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت، وجودك أساسي ومثل ما أنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح".

بينما كتبت الممثلة زينة على حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "إنسان محترم. ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا لا ترحم والنَّاس أصبحت صعبة، أتمنى نحاول يكون في قلوبنا رحمة.. أنت إنسان موهوب قلبي معاك، ده مرض عادي وربنا يعفو عنك، وقول الحمد لله، والنَّاس الرحيمة كتير، واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه".





كما كتبت المطربة التونسية لطيفة: "حبيب قلبي يا رامي يا مبدع يا محترم يا مختلف، أوعى تفكر كدة، أول حاجة لازم تقول الحمدلله على كل شيء، دي حاجة حصلت لناس كتير"، وتابعت لطيفة: "جمهورك بيحب موهبتك وفنك الرائع".



