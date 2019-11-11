Nov 11, 2019
أطلق الفنان هاني العمري أغنيته الجديدة “أوّل شَب” التي تعاون فيها للمرّة الأولى مع الشاعر علي المولى، الملحّن جاد القطريب من توزيع جيمي حداد وإنتاج “مدانات ميديا برودكشن” وذلك عبر تطبيق أنغامي ويوتيوب ومنصّات التواصل الإجتماعي المختلفة.
ويسلّط “العمري” الضوء على قضيّة لم تطرح ولم يتجرأ أحد على تداولها في السابق وهي حق المرأة أن يكون لها تجارب حب سابقة حيث جرت العادات والتقاليد الشرقيّة أن لا يدخل الرجل في علاقة حب أو إرتباط مع إمرأة كانت لها تجربة سابقة .
وكان العمري قد أطلق الأغنية أمام أهل الصحافة والإعلام في حفل عشاء أقامته شركة الانتاج منذ فترة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى، هاني العمري يطرح قضيّة لم يتجرأ أحد على تداولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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